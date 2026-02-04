Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА

В училище Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Специалистов в области беспилотных систем начали готовить на базе Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного училища. Курсантов трех курсов обучают пилотированию дронов, созданию на 3D-принтере необходимых элементов, а также самостоятельной разборке и сборке различных образов БПЛА.

«Обучение у нас начали проходить курсанты первого, второго и третьего курсов, так как училище совсем недавно открылось. Это как базовое обучение — русский язык, математика, физика, так и обучение непосредственно по специальностям, в том числе радиотехнические основы. Затем мы переходим на более сложные элементы — проходим обучение по курсовому проектированию, проектированию различного рода систем. Кроме того, курсантами выполняется работа по установке плат, сборке беспилотных систем, они обучаются различным сбросам с БПЛА и печати на 3D-принтерах», — рассказал журналистам преподаватель кафедры электроснабжения и радиотелемеханики, капитан Игорь Болтенков.

В училище располагается вся необходимая для обучения инфраструктура — от классов, в которых курсанты знакомятся с теорией, до крытых и открытых полигонов, где проходят практические занятия, включая преодоление трасс различной сложности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше