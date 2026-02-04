В Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА

«Обучение у нас начали проходить курсанты первого, второго и третьего курсов, так как училище совсем недавно открылось. Это как базовое обучение — русский язык, математика, физика, так и обучение непосредственно по специальностям, в том числе радиотехнические основы. Затем мы переходим на более сложные элементы — проходим обучение по курсовому проектированию, проектированию различного рода систем. Кроме того, курсантами выполняется работа по установке плат, сборке беспилотных систем, они обучаются различным сбросам с БПЛА и печати на 3D-принтерах», — рассказал журналистам преподаватель кафедры электроснабжения и радиотелемеханики, капитан Игорь Болтенков.