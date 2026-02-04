Ричмонд
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обеспечивают бесперебойное управление войсками на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Связисты находятся под постоянной угрозой обнаружения разведывательными БПЛА противника и могут в любой момент оказаться под ударом дронов-камикадзе ВСУ. Однако работы по восстановлению поврежденного оборудования ведутся, несмотря ни на что, — ведь без устойчивой связи невозможно обеспечить непрерывное управление подразделениями на левом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны России, профессиональные и оперативные действия российских военнослужащих подразделений связи обеспечивают непрерывный обмен информацией командиров с подразделениями для корректировки боевой работы.

