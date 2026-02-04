Ричмонд
Российские операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Операторы БПЛА Западной группировки войск сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По информации министерства, группа противника была обнаружена в одной из лесополос в Купянском районе Харьковской области. Они направлялись в сторону своих передовых позиций для осуществления ротации.

«Навстречу группе противника был направлен российский тяжелый гексакоптер с системой сброса боеприпасов. Несмотря на маскировку противника, пытавшегося слиться с местностью, группа боевиков ВСУ была обнаружена с помощью тепловизионной камеры, установленной на беспилотнике, и точными сбросами боеприпасов уничтожена», — сказали в ведомстве.

