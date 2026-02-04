Стало известно, что Си Цзиньпин зачистил верхушку армии Китая

The Telegraph, в свою очередь, пишет, что чистки обусловлены стремлением Си Цзиньпина глубоко реформировать армию, превратив ее в современную и боеспособную структуру. По версии издания, эти изменения нацелены на подготовку возможного вторжения на Тайвань к 2027 году и на достижение превосходства над США в военной сфере.