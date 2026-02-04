Ричмонд
Мать Стаса Пьехи зарегистрировала ИП в России

РИА Новости: мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая зарегистрировала ИП в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мать музыканта Стаса Пьехи Илона Броневицкая зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из них следует, что 23 января Илона Броневицкая зарегистрировалась в России в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве основного вида деятельности, согласно документам, значится «Деятельность в области исполнительских искусств».

Кроме того, Броневицкая является учредителем частной наркологической клиники Стаса Пьехи в Москве, а также директором Благотворительного фонда «Взрослый выбор» и председателем правления АНО «Центр содержания бездомных животных» в Подмосковье.