Руководителю сауны в Кузбассе, где погибли подростки, предъявили обвинение

КЕМЕРОВО, 4 фев — РИА Новости. Обвинение предъявлено брату владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков, мужчина являлся фактическим руководителем заведения, сообщает следственное управление СК по региону.
«Сорокадвухлетнему фактическому руководителю отеля-сауны предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Установлено, что фигурант совместно со своим братом… незаконно организовали в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны с грубым нарушением требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
В понедельник владельца сауны Алексея Долгачева арестовали на два месяца.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило 31 января, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.