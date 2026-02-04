Руководителю сауны в Кузбассе, где погибли подростки, предъявили обвинение

Главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило 31 января, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.