Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться

НОВОСИБИРСК, 4 фев — РИА Новости. Погибшие в сауне в Прокопьевске подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону.
«Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.
«Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание», — сообщили в СУ СК.
Пожар в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области произошел 31 января. В результате погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны Алексея Долгачева, а администратора заведения Елену Селищеву отправил под домашний арест.