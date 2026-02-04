Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться

Пожар в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области произошел 31 января. В результате погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны Алексея Долгачева, а администратора заведения Елену Селищеву отправил под домашний арест.