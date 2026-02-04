В США назвали С-500 системой против американских стелс-самолетов F-22 и F-35

Российская зенитная ракетная система С-500 изначально разрабатывалась с прицелом на поражение американских стелс-самолетов F-22 и F-35. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.
По его оценке, заявления российской стороны о способности С-500 эффективно противостоять F-22 и F-35 пока остаются теоретическими. Однако, отмечает автор, в условиях конкуренции между сопоставимыми по возможностям вооружениями и роста военных рисков эта теория может быть проверена на практике.
Орр указывает, что С-500 позиционируется как одна из самых передовых российских систем ПВО. Она предназначена для обнаружения и уничтожения малозаметных летательных аппаратов, гиперзвуковых целей, а также объектов на низких околоземных орбитах.
Особое значение, по словам обозревателя, придается заявленной способности комплекса работать по самолетам- «невидимкам». В системе используется радиолокационная технология нового поколения, рассчитанная на выявление целей, создававшихся специально для ухода от стандартных средств радиолокационного обнаружения.
Американские и зарубежные СМИ, на которые ссылается Орр, характеризуют С-500 как «грозную систему ПВО», способную обнаруживать широкий спектр целей на различных высотах и дальностях.
Ранее, в январе, обозреватель 19FortyFive Крис Осборн также отмечал, что потенциальное противостояние С-500 и американского стратегического стелс-бомбардировщика B-21 может стать одним из самых показательных эпизодов будущих конфликтов.
Читайте также: Колонну ВСУ в Курской области бойцы ВС РФ сожгли за 25 минут.