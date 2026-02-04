Ричмонд
Небензя обсудил с Гутерришем устав ООН и международную повестку

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и взаимодействие Москвы с ООН. Об этом говорится в заявлении российского постпредства.

Встреча состоялась 3 февраля по инициативе российской стороны. В ходе переговоров обсуждались текущие международные процессы, а также практические аспекты сотрудничества между Россией и структурами ООН.

Отдельно российская сторона обозначила позицию по принципиальным вопросам деятельности организации. Гутерришу было указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи.

В заявлении постпредства подчеркивается, что именно следование основополагающим документам ООН должно оставаться базой для действий секретариата и его руководства.

Контакты прошли на фоне недавних высказываний генерального секретаря. 29 января Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, по его мнению, «не применим» к ситуации вокруг Крыма и Донбасса, где, как он утверждает, приоритет имеет принцип территориальной целостности Украины.

Файлы Эпштейна раскрыли его интерес к российским миллиардерам и санкциям.

