США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios

Ранее портал сообщил, что Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в пятницу, хочет их переноса в Оман.
«Администрация Трампа согласилась на просьбу Ирана перенести переговоры из Турции… Переговоры между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу», — написал Равид в соцсети Х.
По словам источника портала, продолжаются переговоры по вопросу о том, присоединятся ли к встрече в Омане представители арабских и мусульманских стран региона.
Портал Axios ранее сообщал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet сообщил, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху.