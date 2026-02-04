США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios

Портал Axios ранее сообщал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet сообщил, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху.