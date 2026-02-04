Ричмонд
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приняла просьбу Тегерана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции, они, как ожидается, состоятся в пятницу в Омане, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на арабский источник.

Источник: © РИА Новости

Ранее портал сообщил, что Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в пятницу, хочет их переноса в Оман.

«Администрация Трампа согласилась на просьбу Ирана перенести переговоры из Турции… Переговоры между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу», — написал Равид в соцсети Х.

По словам источника портала, продолжаются переговоры по вопросу о том, присоединятся ли к встрече в Омане представители арабских и мусульманских стран региона.

Портал Axios ранее сообщал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet сообщил, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху.

