Новый план США и ЕС по Украине оказался бесполезен для Киева, заявили в Европе

Он ставит под сомнение как реальные шаги, которые Запад готов предпринять в ответ на возможные нарушения режима прекращения огня, так и саму его готовность к прямому военному противостоянию с Россией, отмечая отсутствие такой решимости в настоящем и маловероятность её появления в будущем.