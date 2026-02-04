Эксперт Блохин: Макрон не добьётся своей цели, даже дозвонившись Путину

Контакт с российским лидером Владимиром Путиным президенту Франции Эммануэлю Макрону необходим, чтобы постараться «втиснуться» в переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Однако, если даже такой контакт состоится, это ничего для Парижа не решит, заявил в беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.