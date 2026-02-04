Эксперт Блохин: Макрон не добьётся своей цели, даже дозвонившись Путину

Контакт с российским лидером Владимиром Путиным президенту Франции Эммануэлю Макрону необходим, чтобы постараться «втиснуться» в переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Однако, если даже такой контакт состоится, это ничего для Парижа не решит, заявил в беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее Макрон сообщил, что идет техническая подготовка к его переговорам с Путиным. Он подчеркнул, что процесс проходит в тесной координации с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими партнерами.
«Как бы этот контакт, телефонный звонок на самом деле для Франции ничего не решит. И если даже Макрону удастся переговорить с Путиным, цели своей французский президент вряд ли добьется», — сказал Блохин.
По словам политолога, контакт с Макроном Москве в принципе не нужен.
«А вот контакт Трамп — Путин действительно важен», — подытожил Блохин.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретики по организации возможного контакта Путина и Макрона в настоящий момент нет.
Ранее в Служба внешней разведки России сообщили, что администрация Макрона лихорадочно пытается найти возможности для «политического реванша» в Африке.