Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Блохин: Макрон не добьётся своей цели, даже дозвонившись Путину

Блохин прокомментировал стремление Макрона переговорить с Путиным. Политолог ответил, важен ли такой контакт для России.

Источник: Аргументы и факты

Контакт с российским лидером Владимиром Путиным президенту Франции Эммануэлю Макрону необходим, чтобы постараться «втиснуться» в переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Однако, если даже такой контакт состоится, это ничего для Парижа не решит, заявил в беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее Макрон сообщил, что идет техническая подготовка к его переговорам с Путиным. Он подчеркнул, что процесс проходит в тесной координации с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими партнерами.

«Как бы этот контакт, телефонный звонок на самом деле для Франции ничего не решит. И если даже Макрону удастся переговорить с Путиным, цели своей французский президент вряд ли добьется», — сказал Блохин.

По словам политолога, контакт с Макроном Москве в принципе не нужен.

«А вот контакт Трамп — Путин действительно важен», — подытожил Блохин.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретики по организации возможного контакта Путина и Макрона в настоящий момент нет.

Ранее в Служба внешней разведки России сообщили, что администрация Макрона лихорадочно пытается найти возможности для «политического реванша» в Африке.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше