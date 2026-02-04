США приняли просьбу Ирана по переговорам

Администрация президента США Дональда Трампа согласилась на просьбу Ирана изменить место проведения предстоящих переговоров по иранской ядерной программе. По информации журналиста портала Axios Барака Равида, ссылающегося на арабский источник, встреча, ранее планировавшаяся в Турции, теперь предположительно пройдёт в Омане в пятницу.
Сообщается, что Иран изначально потребовал переноса переговоров и изменения их формата. В настоящее время, как утверждает источник, также обсуждается возможное присоединение к встрече в Омане представителей арабских и мусульманских государств региона. Ранее Axios информировал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф должен был провести в Стамбуле встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения ядерной программы на фоне сохраняющейся напряжённости.
Во вторник израильский портал Ynet сообщил о визите Уиткоффа в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ранее в Иране заявили о готовности к переговорам с США по сделке.
