США приняли просьбу Ирана по переговорам

Сообщается, что Иран изначально потребовал переноса переговоров и изменения их формата. В настоящее время, как утверждает источник, также обсуждается возможное присоединение к встрече в Омане представителей арабских и мусульманских государств региона. Ранее Axios информировал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф должен был провести в Стамбуле встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения ядерной программы на фоне сохраняющейся напряжённости.