Пострадавшую в ДТП в Красноярском крае перевезут на лечение в Москву

Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.