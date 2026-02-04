Пострадавшую в ДТП в Красноярском крае перевезут на лечение в Москву

КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Пострадавшую в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае, которая находится в стабильно тяжелом состоянии, в среду доставят на лечение в Москву, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По данным ведомства, в КМКБ № 20 имени И. С. Берзона в Красноярске находятся четверо пострадавших.
«Двое в состоянии средней степени тяжести, один в стабильно тяжёлом состоянии, один в крайне тяжёлом состоянии. Пациент в стабильно тяжёлом состоянии сегодня будет направлен санрейсом в Москву», — сообщили в минздраве.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано семь пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино. Четверо из семи санавиацией доставлены в больницу в Красноярске.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.