Последний удар Вооруженных сил России продемонстрировал беспомощность Украины. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Мы видим с вами беспомощность. Пока никакого толку нет от этого министра обороны. Были только разговоры, разговоры, вот это все», — отметил политолог.
Как уточнил Соскин, неясно, почему украинское руководство не способно эффективно реагировать на текущую ситуацию. Он считает, что «никакого мира не будет». Вместо этого будет продолжаться использование оставшихся мужчин в качестве «пушечного мяса» на передовой.
Ранее KP.RU писал, что ночью 3 февраля ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики. Атака была произведена в ответ на террористические действия Киева в отношении гражданских объектов на территории РФ.