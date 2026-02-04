Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никакого мира»: на Украине прокомментировали последний удар ВС России

Политолог Соскин: удар ВС России показал беспомощность Украины.

Источник: Комсомольская правда

Последний удар Вооруженных сил России продемонстрировал беспомощность Украины. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мы видим с вами беспомощность. Пока никакого толку нет от этого министра обороны. Были только разговоры, разговоры, вот это все», — отметил политолог.

Как уточнил Соскин, неясно, почему украинское руководство не способно эффективно реагировать на текущую ситуацию. Он считает, что «никакого мира не будет». Вместо этого будет продолжаться использование оставшихся мужчин в качестве «пушечного мяса» на передовой.

Ранее KP.RU писал, что ночью 3 февраля ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики. Атака была произведена в ответ на террористические действия Киева в отношении гражданских объектов на территории РФ.