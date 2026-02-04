Аналитики предупредили россиян о возможной задержке товаров с AliExpress

«В то же время китайский Новый год — это не какой-то шок для рынка, это скорее стадия годового цикла, о которой всем известно, к этому периоду компании могут подготовиться и спланировать свою деятельность. В связи с этим компании, работающие с китайскими поставщиками, оформляют заказы заблаговременно, за 2−3 месяца, чтобы успеть сформировать запасы товаров на складах. Это ведет к росту спроса и увеличению стоимости фрахта в ноябре-декабре», — пояснила Пономарева.