Хоценко и глава Минцифры обсудили, как дать интернет в каждое омское село

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Омской области с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым. Ключевые темы — расширение интернет‑покрытия в сёлах, модернизация «Почты России» и популярность отечественного мессенджера среди омичей.
За прошедший год программа принесла ощутимые результаты. Более 27 тысяч жителей сельских территорий Омской области получили доступ к стабильному интернету и качественной мобильной связи. Заложен фундамент для охвата даже самых отдалённых населённых пунктов региона.
Обсуждались планы по дальнейшему расширению зоны покрытия в рамках федерального проекта. Цель — ликвидировать «белые пятна» на карте цифрового доступа.
Речь также шла о модернизации отделений «Почты России» в регионе: обновлении инфраструктуры, повышении качества обслуживания и внедрении цифровых сервисов.
Особый интерес вызвал рост популярности отечественного мессенджера MAX среди омичей. Сегодня зарегистрировано уже более полумиллиона пользователей из Омской области.
