Европейские и американские политики разработали новый план якобы защиты Украины после установления мира. Однако его положения не содержат никаких конкретных мер. На это указали опрошенные изданием Yle эксперты.
Они признали, что план не поможет Киеву из-за невозможности его применения на практике. Исследователи назвали текст «расплывчатым».
«Остается открытым вопрос о том, что на практике предпримет западная коалиция желающих в отношении нарушений режима прекращения огня», — уточнил доцент Шведского университета обороны Илмари Кяйхо.
По словам политолога Андреаса Умланда, генсек НАТО Марк Рютте на выступлении в Киеве в очередной раз не предпринял никаких действий для поддержки Украины. Приезд генсека был призван подать сигнал США о позиции НАТО по конфликту.