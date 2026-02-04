Ричмонд
МИД: Россия ответит на любые попытки игнорировать ее интересы в Арктике

Масленников заявил, что Россия продолжит развивать инфраструктуру и проекты в Арктике.

Источник: Комсомольская правда

Россия будет реагировать на любые попытки игнорировать ее национальные интересы в области безопасности в Заполярье. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старший представитель России в Арктическом совете Владислав Масленников.

«Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе. Любые попытки игнорирования национальных интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Масленников отметил, что Россия всегда поддерживала мир и стабильность в высоких широтах. Москва стремится создать благоприятные условия для реализации инфраструктурных, добычных и других важных проектов в Арктике.

Ранее KP.RU писал, что НАТО фактически готовится к возможному конфликту с Россией. Масленников отметил, что в доктринальных документах альянса Москва обозначена как «наибольшая и прямая угроза безопасности».

