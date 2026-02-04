Брат короля Британии Эндрю покинул особняк в Виндзоре из-за дела Эпштейна

Как предполагает издание, решение ускорить выезд стало следствием тревоги короля Карла III после публикации писем из файлов Эпштейна, в которых Эндрю изъявил желание быть «домашним животным» финансиста. Электронная переписка 2010 года свидетельствует о обсуждениях с некой Кейт, а заголовок письма звучал как «Доставляющая неприятности».
«Кейт согласилась на сделку в Лондоне. Теперь ваша задача — заставить J (Джеффри Эпштейна. — Прим. Life.ru) переступить черту. Боже, как здесь холодно и сыро! Хотел бы я всё ещё быть домашним животным в вашей семье!» — говорится в тексте письма.
Отмечается, что 2 февраля Эндрю оставил 31-комнатное поместье стоимостью 30 миллионов фунтов и был перевезён в Норфолк, где временно обосновался в коттедже «Вуд Фарм». В апреле, после окончания ремонтных работ, он переедет в соседний дом «Марш Фарм».
А ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю, должен дать показания в Конгрессе США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Политик подчеркнул, что любой, у кого есть информация, обязан её предоставить, если того потребуют следственные органы. По словам премьера, интересы жертв Эпштейна стоят на первом месте.
