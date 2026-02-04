В Конгрессе США рассматривается инициатива о введении новых санкций против России, и сейчас для этого самый подходящий момент. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X.
По его словам, именно жесткие ограничительные меры способны усилить дипломатическое давление и привести к результату. Зеленский указал, что попытки воздействия на Москву через заявления и обращения, по его оценке, не дают эффекта.
Украинский лидер заявил, что, несмотря на усилия Вашингтона в дипломатической сфере, Россия, по его утверждению, продолжает наращивать ракетные и беспилотные удары. Он отметил, что обстрелы продолжаются даже на фоне просьб американской стороны о сдержанности.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис высказывал мнение, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером могут обостриться на фоне скандала, связанного с публикацией материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.
