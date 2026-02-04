Родригес: народ Венесуэлы сумел преодолеть последствия военной агрессии США

«Прошел месяц с тех пор как в два часа ночи народ Венесуэлы подвергся военной атаке со стороны ядерной державы, за эти тридцать дней Венесуэла преобразилась и возмужала после агрессии со стороны США, сохраняет спокойствие и заботится о сохранении мира как никогда ранее», — сказала она в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
Родригес отметила, что любые споры и разногласия должны решаться путем диалога и соблюдения международного права. «Споры и разногласия с правительством США должны решаться дипломатическим путем, посредством политического диалога», — подчеркнула уполномоченный президент. Она напомнила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио, и это позволяет сформировать повестку дня для совместной работы.
Уполномоченный президент заявила, что «крайне мало венесуэльцев аплодировали военному нападению» США. Она подчеркнула, что «экстремизм в Венесуэле находится в полной изоляции,» и «венесуэльский народ хочет сохранить суверенитет и независимость».
Родригес сообщила, что в Каракасе 3 февраля прошел многотысячной марш в поддержку освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которые были похищены.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле и провели операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены. 5 января по обвинению в наркоторговле они предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, но не признали вину.