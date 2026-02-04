Ричмонд
Родригес: народ Венесуэлы сумел преодолеть последствия военной агрессии США

КАРАКАС, 4 февраля. /ТАСС/. Венесуэльский народ сумел преодолеть последствия военной агрессии США и сохранить мир. Об этом заявила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

Источник: РИА "Новости"

«Прошел месяц с тех пор как в два часа ночи народ Венесуэлы подвергся военной атаке со стороны ядерной державы, за эти тридцать дней Венесуэла преобразилась и возмужала после агрессии со стороны США, сохраняет спокойствие и заботится о сохранении мира как никогда ранее», — сказала она в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

Родригес отметила, что любые споры и разногласия должны решаться путем диалога и соблюдения международного права. «Споры и разногласия с правительством США должны решаться дипломатическим путем, посредством политического диалога», — подчеркнула уполномоченный президент. Она напомнила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио, и это позволяет сформировать повестку дня для совместной работы.

Уполномоченный президент заявила, что «крайне мало венесуэльцев аплодировали военному нападению» США. Она подчеркнула, что «экстремизм в Венесуэле находится в полной изоляции,» и «венесуэльский народ хочет сохранить суверенитет и независимость».

Родригес сообщила, что в Каракасе 3 февраля прошел многотысячной марш в поддержку освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, которые были похищены.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле и провели операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены. 5 января по обвинению в наркоторговле они предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, но не признали вину.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше