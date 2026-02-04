Суд Москвы 9 февраля начнёт слушание дела против Тимошенко о фейках о ВС РФ

Напоминаем, что Генпрокуратура РФ направила в суд данные дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ей вменяется распространение ложной информации о Российской Армии. Тимошенко уже была объявлена в международный розыск в 2024 году, а в конце прошлого года в отношении неё вынесено решение о заочном аресте.