Суд Москвы 9 февраля начнёт слушание дела против Тимошенко о фейках о ВС РФ

В суде подтвердили, что предварительное заседание уже состоялось, и с 9 февраля дело будет рассматриваться по существу. Тимошенко фигурирует в деле по статье о публикации заведомо ложных сведений об Армии РФ, совершённой из идеологической и политической вражды. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Следствие утверждает, что обвиняемая, находясь за рубежом, разместила в социальной сети пост с недостоверными данными о причастности российских военнослужащих к событиям в Бучe и Ирпене. В Генпрокуратуре подчеркнули, что информация Минобороны РФ опровергает эти сведения, а распространяемые материалы являются провокацией.
Напоминаем, что Генпрокуратура РФ направила в суд данные дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ей вменяется распространение ложной информации о Российской Армии. Тимошенко уже была объявлена в международный розыск в 2024 году, а в конце прошлого года в отношении неё вынесено решение о заочном аресте.
