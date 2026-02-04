Глава ЕК посетит Австралию для заключения торговой сделки

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запланировала визит в Австралию в текущем месяце для завершения переговоров по соглашению, затрагивающему вопросы безопасности и торговли. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает издание Politico.
Поездка главы ЕК, как ожидается, состоится после встречи еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с министром торговли Австралии Доном Фарреллом, которая должна пройти на следующей неделе.
Переговоры о соглашении о свободной торговле между ЕС и Австралией стартовали ещё в 2018 году, однако были приостановлены спустя три года. Причиной паузы стало ухудшение отношений между Канберрой и Парижем, последовавшее после заключения Австралией договора AUKUS с США и Великобританией о строительстве атомных подводных лодок.
