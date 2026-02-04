В США допустили союз России и Китая для создания нового бомбардировщика

Москва и Пекин могут пойти на объединение усилий при разработке перспективного стратегического бомбардировщика. Такое мнение высказал американский журналист Брент М. Иствуд, материал которого опубликован в издании 19FortyFive.
Как отмечает автор, Россия и Китай параллельно работают над созданием бомбардировщиков-невидимок нового поколения. В КНР реализуется проект H-20, в России — программа ПАК ДА. При этом обе разработки сталкиваются с серьезными трудностями, включая проблемы с двигателями и затянувшиеся сроки создания летательных аппаратов, передает АБН24.
По оценке Иствуда, на этом фоне сотрудничество между Москвой и Пекином выглядело бы логичным шагом. Он указывает, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами, регулярно проводят совместные военные учения и демонстрируют высокий уровень политического взаимодействия, что создает основу для кооперации и в авиационной сфере.
Аналитик обращает внимание, что обе страны давно заявили о намерении получить в свой арсенал современные стелс-бомбардировщики, однако продвижение проектов идет медленно из-за большого числа технических сложностей. В такой ситуации объединение ресурсов могло бы ускорить процесс.
В числе факторов, говорящих в пользу возможного сотрудничества, он называет наличие у России и Китая крупных промышленных баз, совпадение стратегических интересов и заинтересованность в создании дальнобойных средств воздушного сдерживания. По мнению автора, совместная разработка одного самолета, который могли бы использовать обе страны, не выглядит нереалистичной.
При этом, как отмечает Иствуд, потенциальным партнерам пришлось бы решить ряд принципиальных вопросов. Речь идет о выборе и унификации силовой установки, а также о механизмах финансирования проекта. Для этого потребовалось бы согласовать создание отдельного фонда и источники его наполнения.
С учетом масштабов и сложности задачи журналист допускает, что Россия и Китай могли бы начать взаимодействие с менее затратных направлений — например, совместной разработки отдельных видов вооружений или боеприпасов, постепенно переходя к более технологически сложным проектам, таким как стратегический бомбардировщик нового поколения.
