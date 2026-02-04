Королева Нидерландов готовится к военной службе в качестве резервиста

Ожидается, что королева пройдёт программу военной подготовки. Она будет включать в себя как теоретические, так и физические занятия, в том числе обучение стрельбе и чтению карт.
По данным телеканала, 54-летняя супруга монарха приступит к обучению уже в начале этой недели. Министерство обороны Нидерландов рассчитывает, что этот шаг будет способствовать популяризации службы в армии среди населения.
Тем временем, НАТО готовится к проведению крупных учений в Арктике в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В манёврах примут участие военнослужащие и техника из нескольких стран-членов блока. Альянс объясняет эти планы необходимостью укрепления сотрудничества в экстремальных условиях и поддержания стабильности в регионе. Действия также направлены на укрепление позиций НАТО в новой геополитической обстановке.
