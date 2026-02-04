Королева Нидерландов готовится к военной службе в качестве резервиста

Тем временем, НАТО готовится к проведению крупных учений в Арктике в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В манёврах примут участие военнослужащие и техника из нескольких стран-членов блока. Альянс объясняет эти планы необходимостью укрепления сотрудничества в экстремальных условиях и поддержания стабильности в регионе. Действия также направлены на укрепление позиций НАТО в новой геополитической обстановке.