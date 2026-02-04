Ричмонд
Королева Нидерландов готовится к военной службе в качестве резервиста

Королева Нидерландов Максима Соррегьета намерена пройти курс военной подготовки в армии страны, чтобы стать резервистом. Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws, ссылаясь на собственные источники.

Источник: Life.ru

Ожидается, что королева пройдёт программу военной подготовки. Она будет включать в себя как теоретические, так и физические занятия, в том числе обучение стрельбе и чтению карт.

По данным телеканала, 54-летняя супруга монарха приступит к обучению уже в начале этой недели. Министерство обороны Нидерландов рассчитывает, что этот шаг будет способствовать популяризации службы в армии среди населения.

Тем временем, НАТО готовится к проведению крупных учений в Арктике в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В манёврах примут участие военнослужащие и техника из нескольких стран-членов блока. Альянс объясняет эти планы необходимостью укрепления сотрудничества в экстремальных условиях и поддержания стабильности в регионе. Действия также направлены на укрепление позиций НАТО в новой геополитической обстановке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

