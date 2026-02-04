В районе населённого пункта Юрченково в Харьковской области была уничтожена американская реактивная система залпового огня HIMARS, использовавшаяся для обстрелов гражданских объектов Белгорода. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, удар также ликвидировал командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины, 14 единиц военной техники и более взвода личного состава.
«Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО Himars, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород», — сказал собеседник агентства.
