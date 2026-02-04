В США назвали способ «спасения» проекта России ПАК ДА: что для этого нужно

«У Китая — H-20, а у России — ПАК ДА, — но обе программы, как представляется, сталкиваются с серьезными препятствиями, начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и (для России) ограничениями поставок, вызванными санкциями», — указал Брент Иствуд.