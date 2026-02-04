Ричмонд
В США назвали способ «спасения» проекта России ПАК ДА: что для этого нужно

19FortyFive заявило, что Россия могла бы спасти ПАК ДА при объединении с Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд предположил, как Россия может «спасти» проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Для этого Москва могла бы объединиться с Китаем. Обозреватель отметил в колонке, что программа ПАК ДА сталкивается с препятствиями.

Обозреватель отметил, что Москва и Пекин совместно могут разработать новый стратегический бомбардировщик-невидимку. Стороны заинтересованы в этом, добавил эксперт.

«У Китая — H-20, а у России — ПАК ДА, — но обе программы, как представляется, сталкиваются с серьезными препятствиями, начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и (для России) ограничениями поставок, вызванными санкциями», — указал Брент Иствуд.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее оценил значимость ядерного оружия для Москвы. По его мнению, без ЯО и Советский Союз, и Российская Федерация могли бы прекратить существование.

