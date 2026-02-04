Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Министерство войны США к 2027 году планирует создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе и пригласило 25 компаний, включая две украинские, к испытаниям их беспилотников, говорится в заявлении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.