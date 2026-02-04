Ричмонд
Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Министерство войны США к 2027 году планирует создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе и пригласило 25 компаний, включая две украинские, к испытаниям их беспилотников, говорится в заявлении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению», — сообщили в Пентагоне.

В заявлении указано, что для выполнения намеченного плана министерство войны США пригласило 25 компаний в первый этап испытаний дронов с целью побороться за участие в будущих контрактах. Среди приглашенных значатся два украинских производителя ударных беспилотников General Cherry Corp и Ukrainian Defence Drones Tech Corp.

В Пентагоне подчеркнули, что за реализацию программы отвечают подразделение оборонных инноваций, а также центры управления испытательными ресурсами и военно-морских надводных боевых действий.

Программа предполагает создание арсенала недорогих беспилотных летательных аппаратов быстрого развертывания.

