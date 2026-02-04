Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» сообщила об уничтожении 58 квадрокоптеров ВСУ за сутки

Группировка войск «Запад» заявила об уничтожении 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров, принадлежавших Вооружённым силам Украины (ВСУ), за последние сутки. Также, по данным группировки, были ликвидированы 43 пункта управления беспилотной авиацией, в плен сдались двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: Life.ru

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров ВСУ», — заявил Бигма.

Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», два склада боеприпасов, три миномёта и семь наземных робототехнических комплексов противника. Данная информация свидетельствует об интенсификации боевых действий в зоне ответственности группировки «Запад».

Ранее сообщалось, что в Сумской области украинские военные отступают, бросая оружие и позиции. По данным источников, оборона ВСУ на этом участке фронта находится под угрозой, личный состав покидает позиции, оставляя вооружение и средства защиты. Группировка «Север» продолжает наступление, нанося значительные потери противнику.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.