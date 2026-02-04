«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров ВСУ», — заявил Бигма.
Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», два склада боеприпасов, три миномёта и семь наземных робототехнических комплексов противника. Данная информация свидетельствует об интенсификации боевых действий в зоне ответственности группировки «Запад».
Ранее сообщалось, что в Сумской области украинские военные отступают, бросая оружие и позиции. По данным источников, оборона ВСУ на этом участке фронта находится под угрозой, личный состав покидает позиции, оставляя вооружение и средства защиты. Группировка «Север» продолжает наступление, нанося значительные потери противнику.
