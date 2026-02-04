Группировка «Запад» сообщила об уничтожении 58 квадрокоптеров ВСУ за сутки

Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», два склада боеприпасов, три миномёта и семь наземных робототехнических комплексов противника. Данная информация свидетельствует об интенсификации боевых действий в зоне ответственности группировки «Запад».