Эстонию жёстко предупредили о риске повторить украинский сценарий

Эстонии следует учитывать, что провокации на границе с Россией и заявления о возможной блокаде в Балтийском море могут привести к последствиям, схожим с украинскими.

Эстонии следует учитывать, что провокации на границе с Россией и заявления о возможной блокаде в Балтийском море могут привести к последствиям, схожим с украинскими. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, поведение Таллина вызывает недоумение, поскольку речь идет о европейском государстве, которое, как считает эксперт, сознательно идет на обострение. Христофору отметил, что подход эстонских властей и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, по его оценке, во многом напоминает линию, которой ранее придерживалась Украина.

Журналист считает, что антироссийская риторика используется Эстонией как инструмент для демонстрации собственной значимости и попытки усилить свое политическое присутствие в общеевропейской повестке. При этом он подчеркнул, что подобная стратегия игнорирует реальные риски.

Комментируя ситуацию, Христофору заявил, что России, по его мнению, в большей степени свойственна оборонительная логика, однако подобные действия со стороны Эстонии разрушают привычные представления, на которых строится политика Таллина.

На этом фоне телерадиокомпания ERR ранее сообщила о задержании Эстонией контейнеровоза под флагом Багамских островов, который, как утверждается, следовал в Россию и подозревается в причастности к контрабандным поставкам из Эквадора.

В МИД России неоднократно заявляли, что страны Балтии заняли крайне враждебную позицию по отношению к Москве. Президент России Владимир Путин указывал, что русофобские настроения в регионе существовали задолго до начала специальной военной операции.

Читайте также: На Украине призвали Конгресс США срочно ввести санкции против России.

