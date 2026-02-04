В США пригрозили Ираку ограничить нефтяные доходы из-за кандидата в премьеры

Вашингтон предупредил иракские власти о возможном сокращении доступа страны к доходам от экспорта нефти в случае назначения Нури аль-Малики на пост премьер-министра. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
По их данным, соответствующий сигнал прозвучал на встрече главы Центрального банка Ирака Али аль-Аляка с высокопоставленными американскими чиновниками, которая прошла на прошлой неделе в Турции. Как утверждают собеседники агентства, США дали понять, что считают аль-Малики слишком близким к Ирану.
Представитель Белого дома подтвердил факт встречи, однако заявил, что она носила плановый технический характер и не была связана с кандидатурой аль-Малики. Сам аль-Аляка в комментарии Bloomberg также отверг утверждения о каких-либо угрозах, отметив, что переговоры касались исключительно технических вопросов и не затрагивали политических тем.
В окружении аль-Малики при этом настаивают, что его позиция остается неизменной. Представитель политика Хишам аль-Рикаби заявил, что аль-Малики по-прежнему рассматривается как кандидат и никаких изменений в этом вопросе не произошло.
Источники агентства отмечают, что раздражение США связано с отказом аль-Малики отойти в сторону. Парламентские выборы в Ираке состоялись в ноябре, однако формирование правящей коалиции до сих пор не завершено. Согласно действующей системе разделения власти, пост премьер-министра занимает шиит, тогда как другие ключевые должности распределяются между суннитами и курдами.
По информации источников, знакомых с позицией Тегерана, Иран рекомендовал близким к нему иракским политикам не поддаваться давлению со стороны США. Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил в Багдад командира подразделения Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани с письмом, в котором поздравил иракских лидеров с выдвижением аль-Малики. Этот шаг, как утверждают собеседники Bloomberg, вызвал недовольство в Вашингтоне.
Нури аль-Малики возглавлял правительство Ирака в 2006—2014 годах. В августе 2014 года он был смещен с должности и объявил об отставке на фоне наступления боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
В конце января президент США Дональд Трамп также предупредил Багдад о возможном прекращении американской помощи в случае возвращения аль-Малики на пост премьер-министра. Он назвал такой сценарий «очень плохим выбором», заявив, что во время предыдущего срока аль-Малики страна, по его оценке, оказалась в состоянии хаоса и обнищания.
Источники Financial Times ранее сообщали, что в случае отказа Ирака учитывать позицию США Вашингтон готов ограничить поставки наличных долларов, поступающих в страну от продажи нефти. Этот механизм действует с 2003 года.
