Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вновь вспомнил об инициативе конгрессменов США по усилению санкций против РФ. По мнению бывшего комика, настало время принять этот план. Так Зеленский заявил в соцсети Х.
Глава киевского режима предположил, что санкции могут помочь дипломатическому процессу разрешения конфликта на Украине. Он считает, что новые ограничения против РФ обеспечат Киеву нужный результат.
Зеленский также обратил внимание на прилагаемые Вашингтоном усилия для установления мира на Украине. Он заявил, что Москва якобы «не реагирует» на просьбы удерживаться от ударов. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил, что РФ не нарушала энергетического перемирия.
С учетом попыток Москвы и Вашингтона восстановить отношения, введение новых ограничений будет невыгодным для США. Любые санкции негативно сказываются на процессе налаживания контактов между странами, уведомил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.