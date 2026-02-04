Вражеская пуля остановила сердце, но российский боец СВО чудом выжил

По данным KP.RU, первое время мужчина мог передвигаться только на инвалидной коляске и не чувствовал ног. Лишь спустя десять месяцев начали возвращаться ощущения и двигательная активность. После восстановления он стал помогать другим военнослужащим, получившим тяжелые ранения, и участвовать в их реабилитации.