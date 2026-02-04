Вражеская пуля остановила сердце, но российский боец СВО чудом выжил

24-летний военнослужащий из Якутии Дьулустаан Иванов был признан погибшим после снайперского ранения, однако спустя время пришел в себя в походном госпитале. О произошедшем сообщает KP.RU.
Как следует из публикации, тяжелое ранение мужчина получил в декабре 2022 года. Во время работ по оборудованию блиндажа в зоне боевых действий его поразила пуля украинского снайпера. Снаряд прошел через спину, повредив спинной мозг, внутренние органы и легкие. Потеря крови, по данным медиков, составила около трех литров.
Доставленного в полевой госпиталь бойца прооперировали, однако в ходе лечения у него остановилось сердце. Пульс и дыхание отсутствовали, врачи зафиксировали клиническую смерть и начали подготовку к отправке тела в морг. Спустя некоторое время, уже после констатации смерти, мужчина неожиданно пришел в сознание.
Медицинский персонал срочно вернул пациента на операционный стол и возобновил лечение. Благодаря экстренной помощи бойца удалось стабилизировать.
Дьулустаан Иванов был мобилизован осенью 2022 года, на следующий день после объявления частичной мобилизации. Он служил в танковом подразделении на Запорожском направлении, а затем был переведен в штурмовой отряд. В подразделении получил позывной «Большой» из-за высокого роста.
После ранения мужчина длительное время находился в тяжелом состоянии. Связь с ним была утрачена, о произошедшем родственникам сообщили лишь в новогоднюю ночь. Сестра бойца обратилась к волонтерам, после чего его удалось перевезти в московский госпиталь. Реабилитация заняла почти год.
По данным KP.RU, первое время мужчина мог передвигаться только на инвалидной коляске и не чувствовал ног. Лишь спустя десять месяцев начали возвращаться ощущения и двигательная активность. После восстановления он стал помогать другим военнослужащим, получившим тяжелые ранения, и участвовать в их реабилитации.
В настоящее время Дьулустаану Иванову 28 лет. Он проживает в Якутии и продолжает восстановление, считая свое спасение результатом усилий врачей и поддержки близких.
