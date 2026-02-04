Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью сбила 24 беспилотника ВСУ

Силы ПВО ночью сбили 24 украинских беспилотника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Бойцы сбили 11 беспилотников в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Ростовской и один — в Астраханской.

ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше