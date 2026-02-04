ПВО ночью сбила 24 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 11 беспилотников в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Ростовской и один — в Астраханской.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
