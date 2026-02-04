Королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста

Королева Нидерландов Максима пройдет военную подготовку в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники.
Ожидается, что программа подготовки будет включать теоретические и физические занятия. В частности, королева научится стрельбе и ориентированию по картам. По данным телеканала, 54-летняя супруга короля Виллема-Александра начнет обучение в неполном формате уже на этой неделе.
В министерстве обороны Нидерландов рассчитывают, что участие королевы в программе поможет популяризировать службу в армии среди граждан страны.
Ранее в этом году кронпринцесса Нидерландов Амалия завершила базовую военную подготовку и получила звание капрала. В ноябре министерство обороны объявило о запуске программы по подготовке военных резервистов с целью увеличить численность армии к 2030 году до 100 тысяч человек. В конце января партии, формирующие новое коалиционное правительство, заявили о планах довести численность вооруженных сил до 122 тысяч.
Ранее Минобороны Нидерландов 27 и 28 января провело учения в аэропорту Схипхол с участием четырех истребителей F-35 и одного транспортного самолета.