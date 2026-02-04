Королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста

Ранее в этом году кронпринцесса Нидерландов Амалия завершила базовую военную подготовку и получила звание капрала. В ноябре министерство обороны объявило о запуске программы по подготовке военных резервистов с целью увеличить численность армии к 2030 году до 100 тысяч человек. В конце января партии, формирующие новое коалиционное правительство, заявили о планах довести численность вооруженных сил до 122 тысяч.