Ермаков: войска РФ прорвали оборону ВСУ в Кучеровом Яре под Добропольем

Продвигающиеся на добропольском направлении российские подразделения прорвали оборону ВСУ в селе Кучеров Яр, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативной информации, наши войска совершили прорыв обороны врага в Кучеровом Яре», написал он.
Ермаков отметил, что после перехода Красноармейско-Мирноградской агломерации под устойчивый контроль ВС РФ продвижение российских военных к Доброполью было «вопросом времени и концентрации сил».
Ранее стало известно о прорыве подразделениями РФ обороны ВСУ в районе города Белицкое под Добропольем.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные ведут бои на территории Белицкого, а также расположенного неподалеку от него поселка Новый Донбасс. По информации экс-парламентария, оба населенных пункта частично находятся под контролем войск РФ. Царев сообщил также о нанесении авиаударов по пунктам наблюдения, управления и связи противника на территории Доброполья.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ под Белицким.