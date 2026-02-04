Ермаков: войска РФ прорвали оборону ВСУ в Кучеровом Яре под Добропольем

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные ведут бои на территории Белицкого, а также расположенного неподалеку от него поселка Новый Донбасс. По информации экс-парламентария, оба населенных пункта частично находятся под контролем войск РФ. Царев сообщил также о нанесении авиаударов по пунктам наблюдения, управления и связи противника на территории Доброполья.