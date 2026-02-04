Ричмонд
Бойцы Южной группировки ликвидировали 10 пунктов управления БПЛА ВСУ

Южная группировка войск заявила о значительных потерях украинской армии за прошедшие сутки. По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки Вадимом Астафьевым, было уничтожено 10 пунктов управления беспилотной авиацией и 33 блиндажа с личным составом.

Источник: Life.ru

Астафьев уточнил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями группировки были поражены шесть антенн связи и наземный робототехнический комплекс. Также в результате действий российских войск было нейтрализовано семь беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее группировка войск «Запад» заявила об уничтожении 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров за последние сутки. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», два склада боеприпасов, три миномёта и семь наземных робототехнических комплексов противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

