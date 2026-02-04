В одной бригаде ВСУ бойцов не признают погибшими даже при наличии тела

В одной из бригад ВСУ командование отказывается признавать своих военнослужащих погибшими, даже при наличии тела или свидетелей гибели. Об этом сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Родственникам отказываются выдавать необходимые документы под предлогом отсутствия подтверждающего теста ДНК», — отмечается в публикации.
Уточняется, что речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, действующей на сумском направлении.
Ранее один из украинских военных, попавший в плен, заявил, что на Украине официально не признают потери бойцов — нередко тела оставляют на занятых позициях, после чего людей оформляют как пропавших без вести.