В одной бригаде ВСУ бойцов не признают погибшими даже при наличии тела

Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается признавать своих военнослужащих погибшими, даже если этому есть доказательства.

Источник: Аргументы и факты

В одной из бригад ВСУ командование отказывается признавать своих военнослужащих погибшими, даже при наличии тела или свидетелей гибели. Об этом сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«Родственникам отказываются выдавать необходимые документы под предлогом отсутствия подтверждающего теста ДНК», — отмечается в публикации.

Уточняется, что речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, действующей на сумском направлении.

Ранее один из украинских военных, попавший в плен, заявил, что на Украине официально не признают потери бойцов — нередко тела оставляют на занятых позициях, после чего людей оформляют как пропавших без вести.