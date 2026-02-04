Стало известно, что ВСУ испытывает дефицит ракет для ЗРК Patriot

По его оценке, в мире ежегодно выпускается около 650 ракет для комплексов Patriot. При текущей интенсивности боевых действий этого количества хватает Вооруженным силам Украины примерно на три месяца. При этом для поражения одной воздушной цели, как правило, расходуется в среднем две ракеты, что резко снижает реальные возможности системы противовоздушной обороны.