Стало известно, что ВСУ испытывает дефицит ракет для ЗРК Patriot

Мировые объемы производства ракет для американских ЗРК Patriot не позволяют обеспечить потребности украинской ПВО даже в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает украинский YouTube-канал «Вечер.LIVE» со ссылкой на военного эксперта Сергея Грабского.
По его оценке, в мире ежегодно выпускается около 650 ракет для комплексов Patriot. При текущей интенсивности боевых действий этого количества хватает Вооруженным силам Украины примерно на три месяца. При этом для поражения одной воздушной цели, как правило, расходуется в среднем две ракеты, что резко снижает реальные возможности системы противовоздушной обороны.
Эксперт отметил, что даже гипотетическое увеличение производства до 950 ракет в год позволило бы закрыть потребности Киева лишь на четыре месяца. По состоянию на начало февраля, подчеркнул он, обеспечить стопроцентное снабжение Украины такими боеприпасами невозможно из-за их физического отсутствия в нужных объемах.
Грабский также указал, что производство ракет для Patriot является сложным и длительным технологическим процессом. По его словам, западные страны уже работают на пределе своих возможностей и не располагают быстрыми решениями для кратного наращивания выпуска.
Ранее представители ВСУ заявляли о снижении эффективности комплексов Patriot при перехвате ракет «Искандер-М». Дополнительные трудности, по их данным, создают ракеты Х-22 и Х-32, которые все чаще применяются по баллистической траектории, усложняя работу украинской ПВО.
