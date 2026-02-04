Имя бывшего президента Грузии всплыло в «файлах Эпштейна»

Кроме того, Саакашвили упоминается в другом файле, связанном с письмом, якобы направленным в министерство внутренней безопасности США от имени «волшебника Дэвида Блэйна». В тексте говорится, что автор обращается в интересах некого лица, подавшего заявление на визу, однако имя заявителя скрыто. При этом отправитель указывает, что ранее демонстрировал фокусы Михаилу Саакашвили. Причины, по которым данное сообщение оказалось в материалах дела Эпштейна, в документах не поясняются. Имя адресата и ряд других данных в тексте также заштрихованы.