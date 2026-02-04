Сообщается, что подразделения 6-й армии отразили контратаку в районе населённого пункта Благодатовка.
«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Благодатовка. Уничтожены 5 боевиков», — подчеркнул Бигма.
Ранее Южная группировка войск заявила о значительных потерях украинской армии за прошедшие сутки. По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки Вадимом Астафьевым, было уничтожено 10 пунктов управления беспилотной авиацией и 33 блиндажа с личным составом. На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями группировки были поражены шесть антенн связи и наземный робототехнический комплекс. Также в результате действий российских войск было нейтрализовано семь беспилотных летательных аппаратов противника.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.