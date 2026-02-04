Российские военные отразили контратаку ВСУ возле Купянска

Ранее Южная группировка войск заявила о значительных потерях украинской армии за прошедшие сутки. По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки Вадимом Астафьевым, было уничтожено 10 пунктов управления беспилотной авиацией и 33 блиндажа с личным составом. На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями группировки были поражены шесть антенн связи и наземный робототехнический комплекс. Также в результате действий российских войск было нейтрализовано семь беспилотных летательных аппаратов противника.