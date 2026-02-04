В правительстве Приморья создали новое министерство: кто его возглавил

Новое ведомство возглавил Александр Худоложный. Ранее он же возглавлял департамент порядка двух лет. Как пишет PrimaMedia, такие изменения внутрипола прошли перед выборами 2026 года.
Отметим, более полугода в правительстве региона пустует место вице-губернатора по внутренней политике. Пост занимал Сергей Ефремов, первый командир добровольческого отряда «Тигр». После его гибели задачи по внутриполу временно перешли председателю правительстве Вере Щербине.
По некоторым данным, вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику в Приморье, может снова стать ветеран СВО. Участник программы «Время Героев» Андрей Жаркин — офицер ТОФ, капитан I ранга и кавалер трех орденов Мужества — проходит подготовку по предложению Олега Кожемяко.
Напомним, к выборам 2026 года готовятся и партии, и Заксобрание. Этой зимой произошло много перестановок.