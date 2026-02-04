Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве Приморья создали новое министерство: кто его возглавил

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля, ФедералПресс. С начала февраля в структуре правительства Приморья появилось новое министерство. Департамент внутренней политики переформатировали в министерство.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Новое ведомство возглавил Александр Худоложный. Ранее он же возглавлял департамент порядка двух лет. Как пишет PrimaMedia, такие изменения внутрипола прошли перед выборами 2026 года.

Отметим, более полугода в правительстве региона пустует место вице-губернатора по внутренней политике. Пост занимал Сергей Ефремов, первый командир добровольческого отряда «Тигр». После его гибели задачи по внутриполу временно перешли председателю правительстве Вере Щербине.

По некоторым данным, вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику в Приморье, может снова стать ветеран СВО. Участник программы «Время Героев» Андрей Жаркин — офицер ТОФ, капитан I ранга и кавалер трех орденов Мужества — проходит подготовку по предложению Олега Кожемяко.

Напомним, к выборам 2026 года готовятся и партии, и Заксобрание. Этой зимой произошло много перестановок.