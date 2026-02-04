Постпред Украины при ООН заявил о грядущей катастрофе из-за ударов России

По его словам, Украина находится в проигрышной позиции из-за «сотен беспилотников и ракет», которые Россия применила этой зимой. Мельник подчеркнул необходимость срочного увеличения поставок зенитных ракет из Германии и других европейских государств.
А ранее республиканский сенатор США Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, такой шаг может стать «переломным фактором» для ситуации на поле боя. Помимо военной помощи, сенатор поддержал идею усиления экономического давления, в том числе за счёт мер против стран, покупающих российскую нефть.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.