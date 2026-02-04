Постпред Украины при ООН заявил о грядущей катастрофе из-за ударов России

А ранее республиканский сенатор США Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, такой шаг может стать «переломным фактором» для ситуации на поле боя. Помимо военной помощи, сенатор поддержал идею усиления экономического давления, в том числе за счёт мер против стран, покупающих российскую нефть.