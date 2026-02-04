Ричмонд
Раскрыт ключевой элемент мирного плана Трампа по Украине

Издание Foreign Policy пишет, что в основе подхода администрации президента США Дональда Трампа к урегулированию на Украине лежит убеждённость в том, что мир может быть гарантирован через восстановление торговых отношений с Россией.

Согласно материалу, ключевым элементом этой мирной политики является представление о том, что возобновление торговых связей между двумя странами способно предотвратить возобновление боевых действий, одновременно открыв возможности для обогащения американских инвесторов.

Автор статьи отмечает, что команда Трампа уже предвкушает потенциальную прибыль от будущего сотрудничества с Москвой, несмотря на то, что такие инвестиции носят долгосрочный характер и связаны со сложными условиями.

Ранее сообщалось, что новый план США и ЕС по Украине оказался бесполезен для Киева.

