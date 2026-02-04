Политолог Умланд раскрыл цель визита Рютте в Киев

«Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа», — сказал Умланд.
По мнению политолога, для самой Украины этот визит не имел особого значения, так как страна не является членом НАТО и не получит от альянса больше систем ПВО. Рютте ограничился общими словами поддержки, не предложив никаких конкретных действий, пояснил Умланд.
В ходе своего визита в Киев Рютте выступил в Верховной раде. В эфире украинского телеканала «Рада» была заметна полупустая зала и небольшое число присутствующих депутатов. В своём выступлении генсек НАТО заявил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный счёл неприемлемым для России заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении иностранных войск на территории Украины. По его мнению, данное заявление сводит к нулю переговорный процесс. Поддубный уверен, что присутствие иностранных военных контингентов на сопредельной территории для России недопустимо. Эксперт считает, что в сложившейся ситуации Россия продолжит достигать целей специальной военной операции.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.