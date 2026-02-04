Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Умланд раскрыл цель визита Рютте в Киев

Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев адресован прежде всего президенту США Дональду Трампу, заявил немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала Phoenix. Эксперт считает, что реальной целью визита было продемонстрировать главе Белого дома позицию НАТО по украинскому конфликту.

«Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа», — сказал Умланд.

По мнению политолога, для самой Украины этот визит не имел особого значения, так как страна не является членом НАТО и не получит от альянса больше систем ПВО. Рютте ограничился общими словами поддержки, не предложив никаких конкретных действий, пояснил Умланд.

В ходе своего визита в Киев Рютте выступил в Верховной раде. В эфире украинского телеканала «Рада» была заметна полупустая зала и небольшое число присутствующих депутатов. В своём выступлении генсек НАТО заявил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный счёл неприемлемым для России заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении иностранных войск на территории Украины. По его мнению, данное заявление сводит к нулю переговорный процесс. Поддубный уверен, что присутствие иностранных военных контингентов на сопредельной территории для России недопустимо. Эксперт считает, что в сложившейся ситуации Россия продолжит достигать целей специальной военной операции.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше