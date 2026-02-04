Иран добился переноса переговоров с США из Турции в Оман

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели встречу в Иерусалиме, где обсудили ситуацию в секторе Газа и обстановку вокруг Ирана. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, Нетаньяху вновь заявил о необходимости разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и достижении целей конфликта до начала его восстановления. Кроме того, стороны затронули вопросы региональной безопасности на фоне роста напряженности.