Иран добился переноса переговоров с США из Турции в Оман

США согласились перенести переговоры с Ираном по ядерной программе из Турции. Встреча, как ожидается, пройдет в Омане в пятницу.

Источник: Аргументы и факты

США приняли просьбу Ирана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции, встреча, как ожидается, состоится в пятницу в Омане, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа согласилась изменить место переговоров по инициативе Тегерана. Ранее сообщалось, что иранская сторона настаивала не только на переносе площадки, но и на изменении формата встречи.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что консультации между США и Ираном могут пройти в Омане, при этом продолжается обсуждение вопроса о возможном участии представителей арабских и мусульманских стран региона.

Ранее ожидалось, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф проведет переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле. Сообщалось также, что Уиткофф прибыл в Израиль для встреч с израильским руководством.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели встречу в Иерусалиме, где обсудили ситуацию в секторе Газа и обстановку вокруг Ирана. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, Нетаньяху вновь заявил о необходимости разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и достижении целей конфликта до начала его восстановления. Кроме того, стороны затронули вопросы региональной безопасности на фоне роста напряженности.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
