Трамп призвал «национализировать» выборы в США

В частности, Трамп призвал членов республиканской партии «национализировать» голосование в США. «Я хочу, чтобы выборы были честными, и если штат не может провести выборы, я думаю, что люди, стоящие за мной, должны что-то с этим сделать», — добавил президент. По его мнению, голоса на выборах должны подсчитывать агенты федерального правительства, а не власти штатов.