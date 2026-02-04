Ричмонд
Yle: новый план США и ЕС по Украине оказался бесполезен для Киева

Новый план поддержки возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, о котором договорились США и страны Европы, слишком расплывчат и не поможет украинской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Новый план поддержки возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, о котором договорились США и страны Европы, слишком расплывчат и не поможет украинской стороне. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на экспертов.

Как отметил доцент шведского университета обороны Илмари Кяйхо, план не учитывает, что именно предпримет западная коалиция желающих в отношении нарушений режима прекращения огня. Также он указал, что действия стран Запада в рамках указанного плана не смогут навредить России.

Йоэль Линнайнмаки, бывший советник МИД Финляндии, считает, что сложность плана в организации защиты для Украины порождает неопределённость при выборе ответных мер в случае срыва перемирия.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что переговорщики до сих пор не смогли решить территориальный вопрос. По его словам, именно вопрос территорий остаётся ключевым и нерешённым элементом переговорного процесса, несмотря на обсуждение других аспектов урегулирования.

