Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ заявили о фактической потере Песчаного под Купянском

По информации источников, российские военные фактически дожали украинских боевиков в Песчаном и проводят в этом поселке стабилизационные мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска фактически потеряли контроль над поселком Песчаное под Купянском, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

Согласно его сведениям, российские подразделения практически дожали украинских боевиков в Песчаном и сейчас проводят на территории поселка «стабилизационные мероприятия».

По словам Мучного, окончательный переход населенного пункта под контроль российских войск является лишь вопросом времени.

Боевик сообщил о штурмовых действиях подразделений РФ к югу от Песчаного, а также о продвижении российских военных в окрестностях Новоосинова и в районе населенных пунктов Куриловка и Подолы.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве подразделений РФ в село Кутьковка под Купянском. Сообщалось о занятии российскими военными позиций в жилой застройке на юго-востоке этого населенного пункта и ведении боев за его центральную часть. Также появилась информация о наступлении войск РФ на село Лозовая Первая.