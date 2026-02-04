В ВСУ заявили о фактической потере Песчаного под Купянском

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве подразделений РФ в село Кутьковка под Купянском. Сообщалось о занятии российскими военными позиций в жилой застройке на юго-востоке этого населенного пункта и ведении боев за его центральную часть. Также появилась информация о наступлении войск РФ на село Лозовая Первая.