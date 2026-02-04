В ВСУ заявили о фактической потере Песчаного под Купянском

Украинские войска фактически потеряли контроль над поселком Песчаное под Купянском, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.
Согласно его сведениям, российские подразделения практически дожали украинских боевиков в Песчаном и сейчас проводят на территории поселка «стабилизационные мероприятия».
По словам Мучного, окончательный переход населенного пункта под контроль российских войск является лишь вопросом времени.
Боевик сообщил о штурмовых действиях подразделений РФ к югу от Песчаного, а также о продвижении российских военных в окрестностях Новоосинова и в районе населенных пунктов Куриловка и Подолы.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о прорыве подразделений РФ в село Кутьковка под Купянском. Сообщалось о занятии российскими военными позиций в жилой застройке на юго-востоке этого населенного пункта и ведении боев за его центральную часть. Также появилась информация о наступлении войск РФ на село Лозовая Первая.